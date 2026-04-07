Задержан вымогатель, который требовал 300 тысяч рублей у 15-летнего жителя Нестерова

Деньги злоумышленник хотел получить у брата погибшего бойца СВО.

Полиция задержала вымогателя 300 тысяч рублей у 15-летнего брата погибшего бойца СВО из Нестерова. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель поселка Пригородное, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мужчина, угрожая физической расправой и держа в руках нож, требовал деньги под надуманным предлогом возврата долга, который якобы не вернул покойный. Парень о давлении рассказал маме, та позвонила в полицию.

Преступника задержали на въезде в Калининград, куда он ехал на автобусе. Заведено уголовное дело.