Начинающим бизнесменам Камчатки расскажут о доступной финансовой поддержке

Семинар, посвященный действующим мерам финансовой поддержки для начинающих бизнесменов, проведут в Петропавловске-Камчатском по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Со слушателями будет работать начальник отдела финансовой поддержки центра «Мой бизнес» Камчатского края Мария Бузина. Она расскажет, как заполнить заявку на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, чтобы принять участие в конкурсном отборе на получение субсидии для создания своего дела.
Событие состоится 8 апреля на базе центра «Мой бизнес» на проспекте Карла Маркса. Участие бесплатное, но обязательна предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.