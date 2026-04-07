В Пермском крае прошла первая гроза в этом году

Вечером 6 апреля в поселке Октябрьском прошла первая в этом году гроза, сообщает Пермский ЦГМС. Около 17:30 на метеостанции «Октябрьский» зафиксировали первую грозу в теплом периоде 2026 года. Температура воздуха составляла 8 , явление сопровождалось слабым ливневым дождем.
По данным Пермского гидрометеоцентра, опубликованным в социальных сетях, грозы в апреле стали достаточно распространенным явлением. Зафиксированная накануне гроза имела слабую или умеренную интенсивность, с осадками и порывами юго западного ветра до 3 м/с.
Синоптики также рассказали, что наступившая неделя в Прикамье будет ветренной и дождливой. Во вторник 7 апреля циклон, проходящий через Пермский край, принесет небольшие и умеренные осадки, в том числе дождь и мокрый снег. Ветер днем юго-западный, западный, с порывами до 6−11 м/с. Снегопады и дожди могут сохраниться до конца недели, однако в выходные дни ожидаются прояснения и потепление.