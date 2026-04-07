Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет в мае в инновационном центре «Сколково»

Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет 13−15 мая в инновационном центре «Сколково», сообщили организаторы.
Участники мероприятия обсудят, работает ли национальный режим в закупках с точки зрения бизнеса. Кроме того, они разберут практические аспекты подтверждения российского происхождения товаров. Также эксперты рассмотрят роль малых технологических компаний и индустриальных кластеров как драйверов инновационного развития.
Цифровой блок программы будет посвящен новациям и цифровым решениям Единой информационной системы в сфере закупок. Участники мероприятия обсудят в том числе внедрение искусственного интеллекта в контрактную систему.
Впервые в этом году в программу включены две новые темы: «Государственные и корпоративные закупки стран БРИКС+ и ЕАЭС: интеграция экономических пространств и международная кооперация» и «Стратегически важные закупки в закрытом контуре». Кроме того, участники мероприятия поговорят об особенностях закупок в строительстве и ЖКХ, здравоохранении, энергетике, образовании и просвещении, а также в реставрации объектов культурного наследия.
В финале состоится открытый диалог. Во время него эксперты ответят на вопросы поставщиков и заказчиков. Узнать подробнее о форуме можно на его официальном сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.