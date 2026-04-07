Зарезавшему учительницу школьнику назначили судмедэкспертизу

Подростку, напавшему на учительницу у школы в Пермском крае, назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, сообщили «РИА Новости» в Следственном комитете.

Источник: РБК

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Для определения психического состояния фигуранта следствием назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.

7 апреля ученик 17 лет нанес ножевые ранения учительнице у входа в школу в городе Добрянке Пермского края. Женщина скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса («Убийство»). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет.

В конце марта 13-летний ученик школы в Свердловской области выстрелил из пневматического пистолета в голову однокласснице. Также пострадали учитель и бухгалтер школы.

