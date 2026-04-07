Зарезавшему учительницу школьнику назначили судмедэкспертизу

7 апреля ученик 17 лет нанес ножевые ранения учительнице у входа в школу в городе Добрянке Пермского края. Женщина скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса («Убийство»). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет.