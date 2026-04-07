Жители Калининградской области смогут бесплатно обменять монеты на купюры до 18 апреля

Жители Калининградской области смогут бесплатно обменять монеты на купюры. Акция продлится до 18 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в местном отделении ЦБ РФ.
Обмен проведут в рамках всероссийской акции «Монетная неделя». В офисы банков можно приносить мелочь всех номиналов, выпущенную с 1997 года.
«Не примут для обмена фрагменты монет, а также монеты, полностью утратившие изображение и опознавательные признаки. Ограничений по количеству мелочи нет, однако чтобы сократить время обслуживания, заранее рассортируйте монеты по номиналу и не забудьте взять с собой паспорт», — посоветовал управляющий отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.
Уточнить адреса и графики работы пунктов приёма монет можно на сайте монетнаянеделя.рф.
Акция проходит в Калининградской области в шестой раз. За пять предыдущих этапов акции жители региона сдали в банки почти два миллиона монет разных номиналов на сумму более десяти миллионов рублей.