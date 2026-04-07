Жители Калининградской области смогут бесплатно обменять монеты на купюры до 18 апреля

В банки предлагают приносить мелочь всех номиналов, выпущенную с 1997 года.

Жители Калининградской области смогут бесплатно обменять монеты на купюры. Акция продлится до 18 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в местном отделении ЦБ РФ.

Обмен проведут в рамках всероссийской акции «Монетная неделя». В офисы банков можно приносить мелочь всех номиналов, выпущенную с 1997 года.

«Не примут для обмена фрагменты монет, а также монеты, полностью утратившие изображение и опознавательные признаки. Ограничений по количеству мелочи нет, однако чтобы сократить время обслуживания, заранее рассортируйте монеты по номиналу и не забудьте взять с собой паспорт», — посоветовал управляющий отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.

Уточнить адреса и графики работы пунктов приёма монет можно на сайте монетнаянеделя.рф.

Акция проходит в Калининградской области в шестой раз. За пять предыдущих этапов акции жители региона сдали в банки почти два миллиона монет разных номиналов на сумму более десяти миллионов рублей.