В Калининграде стартовал фестиваль бесплатных экскурсий к 80-летию области

«Фестиваль бесплатных пешеходных экскурсий туристский информационный центр проводит с 2022 года. В его рамках туристы и жители города могут присоединиться к бесплатным пешеходным экскурсиям и познакомиться с историей Калининградской области. Экскурсии проводятся выпускниками профессиональной программы “Экскурсоведение”, а также опытными гидами в Калининграде, Зеленоградске, Пионерском, Светлогорске, Черняховске. В этом году этот проект мы реализуем совместно с Союзом экскурсоводов Калининградской области. В год 80-летия Калининградской области 7 апреля состоится экскурсия “80 лет единства”, которую проведет коллектив гидов для 80 экскурсантов», — рассказала руководитель Туристского информационного центра Калининградской области Галина Офицерова.