Найден самый яркий за последние 5 млрд лет квазар

Такой результат вдохновил на дальнейшее исследование галактики, отметил замдиректора ИКИ РАН Александр Лутовинов.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Самый яркий астрономический объект — квазар — за последние 5 млрд лет был обнаружен российскими учеными. Об этом сообщил замдиректора ИКИ РАН Александр Лутовинов.

«Мы действительно сделали специальное наблюдение. В центре видно источник — несколько тысяч фотонов. И мы определили, что это один из самых ярких квазаров за последние 5 миллиардов жизни Вселенной», — сказал член-корреспондент РАН на заседании президиума.

По его словам, такой результат вдохновил на дальнейшее исследование галактики. «Мы решили, что нужно провести глубокий обзор нашей галактической плоскости, где очень много пыли и газа, для того, чтобы увидеть самые дальние окраины [Вселенной]», — пояснил Лутовинов.