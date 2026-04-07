Вице-губернатор Кубани Коробка не явился на суд по изъятию своих активов

Ленинский райсуд Краснодара начал слушания по иску замгенерального прокурора о конфискации имущества вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, членов его семьи и связанных с ним лиц. На заседании присутствовали адвокаты и журналисты, но сами ответчики не явились, сообщает «Интерфакс».
Адвокаты просили отложить рассмотрение для изучения материалов дела и подготовки позиции, но суд отказал в ходатайствах и продолжил процесс. Суд уже наложил арест на имущество ответчиков и запретил распоряжаться им в ходе рассмотрения дела.
Поводом для иска стала «совместная нелегальная деятельность» Коробки с бывшими депутатами краевого заксобрания Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым — бенефициарами девелоперских организаций и агрохолдингов. В результате «нелегального сращивания бизнеса и власти» капитализация предприятий выросла более чем на 10 млрд руб. Ответчиками, помимо самого Коробки, являются 20 физических и три юридических лица.
В деле также участвуют также госпредприятия и фирмы региона, включая крупные зерновые холдинги «Кубань», «Кубаньагротех», сахарный завод «Динск-Сахар», строительные компании «Клевер» и «Камелот».
Коробка занимает пост вице-губернатора с 2015-го — курирует развитие агропромышленного комплекса. В его ведении находятся краевой департамент ветеринарии и министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
