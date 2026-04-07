Продажу алкоголя ограничат на Пасху в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде вводятся ограничения на розничную продажу спиртных напитков по случаю Пасхи. Это коснется территорий, где будут организованы официальные массовые собрания. Об этом сообщили в городском департаменте развития предпринимательства.
Запрет распространяется на магазины и иные торговые точки, расположенные как непосредственно на месте проведения публичных мероприятий, так и в непосредственной близости от них, а именно в полукилометровом радиусе.
Представители департамента подчеркнули, что подобные ограничения на торговлю алкоголем во время проведения массовых событий уже закреплены в законодательстве региона.
Ранее нижегородцам рассказали, как правильно встретить Пасху в 2026 году.