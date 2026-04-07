В Турции задержали девять звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках

В Турции задержали звезд турецкого шоу-бизнеса в ходе антинаркотической операции. До этого обвинения из-за наркотиков были предъявлены звезде сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.

Источник: РБК

В Стамбуле задержали девять звезд шоу-бизнеса и кино в рамках антинаркотического расследования, которое идет с осени прошлого года. Среди фигурантов числятся актер Ибрагим Челиккол и певец Бенгю Эрден. Об этом сообщает телеканал NTV.

Турецкие звезды подозреваются в приобретении, хранении, употреблении, а также распространении наркотических веществ. По данным прокуратуры района Бейкоз, на основании собранных доказательств и оперативной информации суд выдал ордеры на задержание и обыски. Фигурантов ждет медицинское освидетельствование в Институте судебной медицины, после чего их передадут в прокуратуру для дачи показаний.

По данным следствия, под стражу помещены:

актер Ибрагим Челиккол, который снимался в сериалах «Дом, в котором ты родился» и «Полет птицы»;

поп-исполнители Бенгю (Бенгю Эрден), Симге Сагын, Мелек Моссо, Мустафа Джеджели;

певец и автор песен Эрсай Юнер;

модельер Сипахи Хаджисулейманоглу;

музыкальный продюсер Илькай Сенджан;

продюсер Деха Билимлер.

В прошлом месяце прокуратура выдала ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел, которая позже прибыла в Турцию из США, дала показания и сдала образцы волос и крови. Ордеры тогда были выданы еще примерно на 15 человек, среди которых бывшие президенты футбольных клубов «Бешикташ» Фикрет Орман и «Галатасарай» Бурак Эльмас.

Параллельно прокуратура продолжает расследование, в рамках которого были арестованы владелец пятизвездочного отеля Bebek на берегу Босфора Музаффер Йылдырым, а также владелец ночного клуба ClubHouse Мендерес Утку. По данным следствия, в заведении проводились вечеринки с участием представителей элиты, на которых употреблялись наркотики и оказывались услуги сексуального характера.

