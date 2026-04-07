Ремонт теплотрасс в Автозаводском районе проведут без ограничения подачи тепла

На улице Плотникова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода стартовал капитальный ремонт теплотрасс. Работы ведет компания «Теплосети» (входит в Эн+ Тепло Волга). Планируется заменить 330 метров трубопровода диаметром 500 мм.
Представители организации рассказали, что капремонт на сетях не доставит местным жителям неудобств. На время проведения работ в домах не будут отключать отопление или ограничивать подачу горячей воды. При этом новые предизолированные трубы, которые смонтируют специалисты, прослужат 50 лет.
По словам гендиректора ООО «Теплосети» Александра Прокофьева, до начала ремонта было необходимо освободить участок от инженерных сетей. Чтобы не лишать нижегородцев воды и тепла, в компании использовали компьютерное моделирование.
Александр Прокофьев добавил также, что «Теплосети» делают ставку на превентивную модернизацию теплосетей.
«Применение предварительно изолированных труб заводского исполнения со встроенным контролем и сроком службы до 50 лет — это современный стандарт, который повышает надежность работы сети и главное, сохраняет привычный уровень комфорта для жителей», — пояснил генеральный директор.
Стоит отметить, что капремонт на улице Плотникова займет два месяца, после чего будет организовано благоустройство территории.
До начала нового отопительного сезона в Автозаводском и Ленинском районах «Теплосети» заменят шесть участков трубопроводов с использованием современных труб и теплоизоляцию на эстакадных участках тепловой магистрали, а также построят циркуляционный трубопровод.