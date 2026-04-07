Дом Оззи Осборна в Лос-Анджелесе выставили на продажу за $17 млн

Вдова музыканта Оззи Осборна Шерон Осборн выставила на продажу их особняк в Лос-Анджелесе за $17 млн, узнала The Wall Street Journal.
Они купили дом в 2015 году за $11,85 млн. В июле 2022 года супруги захотели продать его за $18 млн, позже снизили цену до $17,5 млн, но в итоге сняли объявление, рассказал WSJ риелтор Джош Гриир.
Дом был построен в 1920-х годах, он находится недалеко от центра Лос-Анджелеса, в районе Хэнкок Парк. Площадь поместья, включая главный и гостевой дома, — 10,2 тыс. кв. футов (около 948 кв. м), пишет газета.
Осборны отреставрировали особняк, сохранив его винтажный интерьер. В домашнем кинотеатре над камином стоят автографы звезд, посетивших дом — например, музыканта Элвиса Пресли и актрисы Натали Вуд. Эту традицию начал предыдущий владелец дома, американский радиоведущий Френк Бреси, а супруги Осборны ее продолжили.
Газета сообщила, что Осборны до 2007 года также владели особняком в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. В нем проходили съемки реалити-шоу «Семейка Осборнов» на MTV.
Музыкант Оззи Особорн, основатель одноименного коллектива, а также метал-группы Black Sabbath, умер в июле 2025 года в возрасте 76 лет. За влияние на развитие жанра Осборна часто называют «крестным отцом» хэви-метала.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.