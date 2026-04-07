15 случаев бешенства выявили с начала года в Нижегородской области

С начала текущего года в Нижегородской области было зафиксировано пятнадцать эпизодов бешенства у животных, согласно информации, предоставленной региональным комитетом ветеринарии.
Этот показатель превышает количество случаев, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года, когда их было восемь. Тем не менее, по сравнению с 2022—2023 годами, наблюдается существенное снижение заболеваемости, почти вдвое. Представители комитета отмечают, что текущие цифры в целом соответствуют средним годовым значениям.
Заболевание обнаруживается как у домашних, так и у диких представителей фауны. Подавляющее большинство инфицированных животных, более 40%, составляют лисы. Именно они становятся источником заражения для домашних питомцев в девяти из десяти случаев. Такая ситуация обусловлена тем, что лисы являются естественными носителями вируса бешенства, а также наличием достаточной кормовой базы вблизи населенных пунктов, что способствует их распространению.
В связи с этим, в Нижегородской области активно проводится вакцинация домашних животных, охват которой увеличен до двухсот тысяч голов. Параллельно с этим, в 158 охотничьих угодьях размещено порядка полумиллиона доз вакцины против бешенства.
