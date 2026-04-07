В Минске магазин выдал клиентам «левых» чеков на 11 миллионов рублей

В минском магазине обнаружили «левые» чеки более чем на 11 миллионов рублей. Подробнее о нарушении налогового законодательства рассказали в Министерстве по налогам и сборам.
Сотрудники МНС выявили крупное нарушение налогового законодательства со стороны интернет-магазина. Выяснилось, что более чем за два года владелец бизнеса продал электроники и бытовой техники более чем на 11 миллионов белорусских рублей, скрывая выручку. При этом кассовое оборудование не использовалось, а выручка не отражалась в налоговом учете.
Административные протоколы составили на саму компанию и ее директора, которым вменяют нарушения порядка приема наличных денег и правил реализации товаров.
— Покупателям при этом выдавались так называемые «левые» чеки с использованием кассового аппарата, который сложно было идентифицировать даже специалистам, — рассказали в МНС,
А если клиенты не хотели платить наличными, то деньги они переводили на личный банковский счет директора.
Предварительно, сумма неуплаченных налогов превысила две тысячи базовых величин (около 80 тысяч рублей). Вероятна дальнейшая правовая оценка со стороны правоохранителей.
— Возможно и реализуемые субъектом товары закупались без необходимых документов и накладных, — добавили в МНС.