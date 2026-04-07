Два формата празднования Дня Победы рассматривают в Воронеже

Через месяц в России отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Воронеже в этом году рассматривают два варианта празднования 9 Мая. Об этом рассказал мэр Сергей Петрин в понедельник, 6 апреля.
Речь идёт об усечённом формате и полноценном, как в 2025 году, когда с 11:00 до 18:00 на проспекте Революции проходили праздничные мероприятия. Также работали четыре концертные площадки.
Окончательное решение о формате проведения парада будет зависеть от оперативной обстановки в регионе.
Глава города отметил, что в течение текущей недели состоится совещание под председательством губернатора Александра Гусева. Это необходимо для того, чтобы чётко понимать, к какому варианту готовиться.