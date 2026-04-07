В Калининградской области введено 497 жилых домов — на 55,5% меньше, чем годом ранее

кв. метров, что на 55,5% ниже уровня аналогичного периода 2025 года.
Населением построено 457 жилых домов общей площадью 52,2 тыс. кв. метров, или 65,8% от общего объема жилья, введенного в январе-феврале 2026 года. Из них на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, построено 163 жилых дома общей площадью 14,9 тыс. кв. метров, что на 55,3% ниже уровня аналогичного периода 2025 года.
На конец февраля 2026 года общий объем заказов (контрактов) на проведение строительного подряда организациями (средняя численность работников, которых превышает 15 человек, без субъектов малого предпринимательства) в последующие периоды составил 21107,6 млн рублей. Обеспеченность строительных организаций договорами, заказами на конец февраля составила 6 месяцев.