В Калининграде стартовал фестиваль экскурсий, попасть на них можно бесплатно

Мероприятие посвящено 81-й годовщине штурма Кенигсберга и 80-летию Калининградской области.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде стартовал фестиваль экскурсий, попасть на которые можно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что уже открыто бронирование.

Как рассказала руководитель Туристского информационного центра Калининградской области Галина Офицерова, экскурсии проводят выпускники программы «Экскурсоведение», опытные гиды не только в Калининграде, но и в Зеленоградске, Пионерском, Светлогорске, Черняховске.

Известно, что экскурсию «Самая калининградская улица — 9 Апреля» пройдет 9 апреля.

Также запланирована экскурсия по Южному вокзалу.

12 апреля завершится фестиваль экскурсией, посвященной первому в истории выходу человека в открытый космос.

Всего до 12 апреля планируют организовать более 15 пеших экскурсий.

Первая прогулка уже прошла, она была посвящена штурму города-крепости Кенигсберг.