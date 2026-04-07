В Калининграде стартовал фестиваль экскурсий, попасть на них можно бесплатно

В Калининграде стартовал фестиваль экскурсий, попасть на которые можно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что уже открыто бронирование.
Как рассказала руководитель Туристского информационного центра Калининградской области Галина Офицерова, экскурсии проводят выпускники программы «Экскурсоведение», опытные гиды не только в Калининграде, но и в Зеленоградске, Пионерском, Светлогорске, Черняховске.
Известно, что экскурсию «Самая калининградская улица — 9 Апреля» пройдет 9 апреля.
Также запланирована экскурсия по Южному вокзалу.
12 апреля завершится фестиваль экскурсией, посвященной первому в истории выходу человека в открытый космос.
Всего до 12 апреля планируют организовать более 15 пеших экскурсий.
Первая прогулка уже прошла, она была посвящена штурму города-крепости Кенигсберг.