В Калининградской области зввод жилья упал на 55%

По данным Калининградстата, в январе-феврале 2026 года в Калининградской области введено 497 жилых домов (904 квартиры) общей площадью 79,3 тыс. кв. м. Это на 55,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Граждане построило 457 домов площадью 52,2 тыс. кв. м — это 65,8% от общего объёма введённого жилья. Из них на садовых участках построено 163 дома (14,9 тыс. кв. м), что на 55,3% ниже уровня прошлого года.
На конец февраля объём контрактов на строительный подряд (организации с численностью более 15 человек, без малого бизнеса) составил 21,1 млрд рублей. Обеспеченность заказами — на 6 месяцев.