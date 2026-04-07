Суд разрешил достроить дом на улице Береговой в Ростове

Суд отказал прокуратуре Ростовской области в удовлетворении иска относительно строительства на улице Береговой в Ростове-на-Дону. Решение донского арбитража опубликовали в электронной картотеке дел инстанции.
В надзорном ведомстве заявили, что участок земли в районе стройки отнесен к береговой полосе реки Дон. Первоначально со стороны истца поступили просьбы об истребовании части земли, внесении изменений в ЕГРН и признании разрешения на строительство недействительным.
Затройщик, который выступал ответчиком, указал, что приватизация участка состоялась еще до введения ограничений и до установления как таковой береговой полосы реки Дон.
Тогда прокуратура потребовала аннулировать право собственности ООО на часть земли, исключив ее из площади участка. При этом готовность возводимого здания на момент судебной тяжбы достигла уже 86%.
В декабре 2025 года в Арбитражном суде Ростовской области в удовлетворении исковых требований было отказано. После этого истец обратился с жалобой в 15-й арбитражный апелляционный суд. По основному вопросу слушания еще не завершились, следующее заседание назначили на 28 апреля 2026 года.
