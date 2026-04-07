Вспышку бруцеллеза ликвидируют в волгоградском селе

Вспышку бруцеллеза ликвидируют в хуторе Шохинский Иловлинского района Волгоградской области. Карантин установлен в этом населенном пункте после того, как опасное заболевание было обнаружено у коров в животноводческом хозяйстве. Территорию в радиусе 5 км признали неблагополучной.