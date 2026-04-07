Священник Вершинский рассказал, чем нельзя украшать пасхальные яйца

Руководитель Миссионерского отдела Красноярской епархии отец Василий Вершинский рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, какие изображения не стоит размещать на пасхальных яйцах.
По словам священника, в декоре лучше не использовать наклейки с иконами и священными образами.
«Что потом делается с этими наклейками? Боюсь даже представить, что их берут и выбрасывают. Такую символику положено уничтожать соответствующим благоговейным образом, то есть посредством огня — но вряд ли так кто-то делает», — сказал отец Василий.
Священнослужитель отметил, что разнообразие оттенков, в которые окрашивают яйца на Пасху, — дань моде. Раньше использовали только красный цвет — в память об истории, связанной с Марией Магдалиной: яйцо подаренное ею императору Тиберию, покраснело после того, как он усомнился в воскрешении Христа.
