Священник Вершинский рассказал, чем нельзя украшать пасхальные яйца

Также священнослужитель напомнил, как появилась традиция красить яйца на Пасху.

Руководитель Миссионерского отдела Красноярской епархии отец Василий Вершинский рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, какие изображения не стоит размещать на пасхальных яйцах.

По словам священника, в декоре лучше не использовать наклейки с иконами и священными образами.

«Что потом делается с этими наклейками? Боюсь даже представить, что их берут и выбрасывают. Такую символику положено уничтожать соответствующим благоговейным образом, то есть посредством огня — но вряд ли так кто-то делает», — сказал отец Василий.

Священнослужитель отметил, что разнообразие оттенков, в которые окрашивают яйца на Пасху, — дань моде. Раньше использовали только красный цвет — в память об истории, связанной с Марией Магдалиной: яйцо подаренное ею императору Тиберию, покраснело после того, как он усомнился в воскрешении Христа.

Подробнее о том, как желательно и не желательно украшать яйца на Пасху с точки зрения церкви, читайте здесь.