Священник Вершинский рассказал, чем нельзя украшать пасхальные яйца

Священнослужитель отметил, что разнообразие оттенков, в которые окрашивают яйца на Пасху, — дань моде. Раньше использовали только красный цвет — в память об истории, связанной с Марией Магдалиной: яйцо подаренное ею императору Тиберию, покраснело после того, как он усомнился в воскрешении Христа.