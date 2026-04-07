Батальон «Ростов» получил новую партию техники с Дона. Об этом сообщает Правительство региона.
Именной батальон «Ростов», сформированный по инициативе губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, получил очередную партию военно‑технической помощи.
По поручению главы региона заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий передал подразделению: беспилотники коптерного типа; аккумуляторы к беспилотникам; ноутбуки; паяльные станции; инверторные генераторы мощностью 1,8−2,2 кВт.
Батальон «Ростов» — одно из подшефных подразделений Ростовской области. Порядка 95% его военнослужащих — уроженцы Донского края. Регион оказывает постоянную поддержку как самому батальону, так и землякам, проходящим службу в других подразделениях на территории области.
За время проведения спецоперации Ростовская область направила в зону СВО: 400 автомобилей; 250 мотоциклов и квадроциклов; тысячи квадрокоптеров и FTP‑дронов; средства наблюдения и связи; устройства для борьбы с БПЛА противника.
Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что поддержка военнослужащих будет продолжена.