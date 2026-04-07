В Красноярске началось строительство еще одной школы

В Красноярске в микрорайоне «Агроуниверситет» по ул. Елены Стасовой начали строить новую школу. Об этом глава города Сергей Верещагин сообщил в своих соцсетях.
«Подрядчик приступил к забивке свай. Проект нетиповой: учреждение будет состоять из 4 блоков разной этажности и перехода. Снаружи предусмотрено витражное остекление. Из-за особенностей рельефа потребуется возведение системы подпорных стен с лестницами», — уточнил мэр.
Учебное заведение возводят при поддержке края. Школа будет рассчитана на 1280 учеников. Планируется, что она откроется в 2028 году.
Глава города также добавил, что сейчас в Красноярске строятся четыре школы общей вместимостью более 5 тыс. учащихся. Общеобразовательные учреждения возводятся в микрорайонах Солнечный и Мичуринский. В Тихих Зорях школа откроется в этом году. Строительство объектов находятся на личном контроле мэра.
