Что такое медленная продуктивность: 3 главных принципа

Почему мы устали быть успешными
Откуда вообще взялась идея медленной продуктивности в эпоху «успешного успеха», многозадачности и популярности разнообразных способов выжать максимум из своей природы? Функциональный подход к себе и окружающим нередко приводит людей не только на вершину социального успеха, но одновременно с этим — к выгоранию. А кому нужны деньги и достижения, когда нет возможности искренне порадоваться им из-за депрессивного состояния?
«У черепахи не меньше шансов прийти к финишу первой, чем у зайца» — гласит восточная мудрость. В последнее время мы наблюдаем рост популярности литературы, которая пропагандирует идею медленной продуктивности и искусство маленьких шагов.
Эту философию продвигает Кэл Ньюпорт в книге «Медленная продуктивность». Медленная продуктивность — это не про лень и прокрастинацию, а про умение планировать свою жизнь с учетом собственных возможностей. «Я хочу спасти интеллектуальный труд от растущего невыносимого фанатизма и перестроить его во что-то более устойчивое и гуманное, позволяющее вам создавать вещи, которыми вы могли бы гордиться, без необходимости опустошать себя по пути», — пишет он.
Отличительный признак такого общества — насилие осуществляется не извне, со стороны систем: семья, корпорация, государство, религия, как было еще век назад, а изнутри личности.
Нарциссическая часть человека настолько прокачана, что внешние стимулы уже не требуются, человек стимулирует себя сам, постоянно оглядываясь на достижения ролевых моделей, которые он выбрал для себя. Как правило, при этом он ориентируется на идею «надо и правильно» и на мысль о собственном всесилии в духе «если очень захотеть, можно в космос полететь», а не на реальные возможности. Идея о том, что «нет ничего невозможного», приводит к депрессии, когда человек понимает, что «не может больше мочь».
Более того, он уже ничего и не хочет. «Субъект достижений находится в состоянии войны с самим собой. Депрессивный индивид — это инвалид этой внутренней войны. Депрессия — это заболевание общества, которое страдает от переизбытка позитивности. Она отражает то человечество, что ведет войну с самим собой», — пишет автор.
Что такое медленная продуктивность
Кажется, что медленная продуктивность и отсутствие спешки — это противоположность действию. На самом деле речь идет об его осознанной форме. Медленная продуктивность — это способность работать в соответствии со своими ритмами, а не наперекор им. В книге автор предлагает три ключевых принципа медленной продуктивности.
1. Выделять 1−3 основных задачи на день.
Отказаться от длинного списка дел, который только нервирует и провоцирует напряжение и спешку. Вместо этого имеет смысл давать себе время и учитывать естественные ритмы организма, подъем и спад энергии.
2. Делать более глубокий фокус на задаче.
Поставить таймер на 90 минут и не отвлекаться на посторонние стимулы. Оставить телефон в другой комнате, выключить уведомления. Это снизит отвлекаемость и повысит продуктивность.
3. Сместить фокус с процесса на результат.
Заменить метрики и отмечать значимые шаги еженедельно, а не ежедневно. Вместо 1 поста каждый день, 1 большой вебинар или методология + материалы для большого курса за месяц.
Почему медленная продуктивность особенно актуальна после 40 лет
В своей работе с женщинами в кризисе среднего возраста я фокусируюсь на том, что один из вызовов этого периода — сокращение ресурсов тела и психики по естественным причинам. А мы пытаемся построить планы, учитывая свои физические возможности 20-летней давности.
И это приводит не к повышению результатов, а к выгоранию.
Ошибочно строить жизнь, опираясь на прежние энергетические стандарты. Зато именно сейчас у человека есть мощный инструмент — опыт и хорошее знание себя и своих возможностей.
Медленная продуктивность возвращает контакт с собой. Она не про отказ от амбиций, а про уважение к собственным ритмам и возможностям, бережное отношение к телу и психике. Возможно, именно в замедлении мы учимся слышать себя, замечать происходящее вокруг и внутри нас. Ведь как сказал Эмерсон: «Жизнь — это путешествие, а не пункт назначения».
Анна Бакова, Психолог, коуч ICF, член ассоциации IATC&OT.