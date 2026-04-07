Желток цвета солнца. Как выбрать качественные продукты на пасхальный стол

Светлый праздник Пасхи после традиционного застолья не должно омрачить пищевое отравление. Значит, на праздничном столе у нас должны быть только свежие и хорошие продукты. Можно ли по внешнему виду определить качество куриных яиц? Из какой муки получится самый вкусный кулич? Узнал nn.aif.ru.
Встряхните яйцо.
Пожалуй, главное угощение и украшение пасхального стола — это крашеные яйца. Все куриные яйца, которые продаются на территории нашей страны, должны соответствовать ГОСТу 31654−2012. Именно он подтверждает качество и безопасность этой продукции.
При покупке яиц надо их тщательно осмотреть. Качественная продукция не имеет трещин и вмятин на скорлупе. Яйцо должно быть чистым, без следов куриного помёта или прилипшего пуха. Загрязнения говорят о нарушении санитарного режима на птицефабрике.
Перед покупкой яйцо не мешает хорошенько встряхнуть. Странный булькающий или хлюпающий звук говорит о несвежести.
Разбитые для приготовления свежие яйца имеют выпуклый желток яркого-жёлтого цвета без слизи, а белок у них густой и тягучий. У несвежего яйца желток плоский с приглушённым оттенком, а белок водянистый.
«В домашних условиях нельзя на 100% проконтролировать соответствие куриных яиц требованиям технического регламента. Для этого есть специально аккредитованные лаборатории — такие, как наша, — объясняет директор нижегородского филиала “Федерального центра охраны здоровья животных” Ирина Петрова. — Речь идёт, например, о показателях по микробиологии и о наличии остаточных ветеринарных препаратов. Последние могут попадать в яйца из-за нарушения правил содержания и кормления птиц. Но у нижегородских производителей в 2026 году мы таких нарушений не выявили».
Белая и рассыпчатая.
Ещё одно центральное угощение пасхального стола — ароматный рассыпчатый кулич. Но чтобы приготовить такую вкусную выпечку, сначала надо выбрать качественную муку. Эксперты рекомендуют для куличей использовать муку высшего или первого сорта, соответствующую ГОСТу. Если мука производится по техническим условиям, то она может содержать различные добавки, которые могут влиять на свойства готовой выпечки.
Хорошая мука естественно белого цвета с кремовым оттенком. Потемневшая мука может свидетельствовать о том, что в ней есть плесневые грибки, а то и микотоксины. Они приводят к опасному заболеванию — микотоксикозу. Определить наличие микотоксинов в муке можно только в лаборатории.
Запах у качественной муки не затхлый, а приятный пшеничный, текстура — мягкая. При покупке муки предпочтение лучше отдавать бумажной упаковке — она пропускает влагу. Срок годности муки — не более шести-восьми месяцев с момента производства.
«В 2026 году в рамках производственного контроля нижегородских производителей муки мы выявили одно нарушение по содержанию клейковины, — уточнила Ирина Петрова. — С предприятием была проведена работа и повторная контрольная проба не выявила нарушений».