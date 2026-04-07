В Свердловской области от присасывания клещей пострадали 238 человек. Это в 1,4 раза больше среднего многолетнего показателя. Случаи зарегистрированы в 39 населенных пунктах региона, но больше всего — в Дягтярске, Каменске-Уральском, Туринской Слободе, Ирбите, Талице, Тугулыме, Камышлове и Пышме.
— В 2026 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 11600 га физических площадей. На сегодняшний день проведение акарицидных обработок пока не начато из-за погодных условий, — сообщили в Роспотребнадзоре.
С начала года от клещевого энцефалита привились более 31 тысячи человек, ревакцинировались — 77,4 тысячи.
Чтобы защитить себя от клещей, при выходе в опасную зону надевайте специальные костюмы или одежду, используйте репелленты, проводите осмотры на наличие клещей как у себя, так и у близких и домашних животных.
Если к вам все-таки присосался клещ, необходимо обратиться в травмпункт. Если это невозможно, можно удалить клеща самостоятельно и отправить на исследование.