Пресс-служба «Медси» опровергла сообщения о сбое в работе сервисов

Пресс-служба сети клиник «Медси» опровергла информацию, что в ее сервисах произошел сбой.

Источник: РБК

Пресс-служба сети клиник «Медси» опровергла информацию, что в ее сервисах произошел сбой. В компании рассказали РБК, что все службы работают стабильно.

«Информация не соответствует действительности. Никаких сбоев не было, все сервисы доступны для пациентов», — следует из сообщения пресс-службы.

Ранее о сбое в компьютерной системе клиник сообщал ряд СМИ. В службе поддержки корреспонденту РБК сообщили, что время восстановления работы не известно. Тогда же источник РБК на рынке информационной безопасности рассказал, что у «Медси» наблюдается локальная проблема, хакерской атаки не было.

Летом прошлого года в работе информационной системы сети клиник «Медси» случился технический сбой. В пресс-службе компании тогда сообщили, что неполадки сохранялись «менее часа и временно повлияли на предоставление некоторых услуг». Проблема была быстро устранена, клиники продолжили работать в штатном режиме.

