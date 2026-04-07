На Среднем Урале завершились соревнования по управлению дронами

Региональные соревнования по управлению беспилотниками «Летчик-снайпер» прошли в Свердловской области при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Второе место заняла команда Дома детского творчества Бисертского округа, сообщили в учреждении.
Финал состязания состоялся 2 апреля в Уральском государственном экономическом университете Екатеринбурга. Он был посвящен памяти Героя России И. О. Родобольского. Программа включала пилотирование коптера по трассе с препятствиями, сборку FPV-дрона и квиз, в котором проверили знания биографии Родобольского, событий Великой Отечественной войны и знаковых мест Урала.
Серебряными призерами стали Петр Громак и Павел Копылов из Бисертского муниципального округа. Награждение провел директор Регионального центра патриотического воспитания имени Героя России И. О. Родобольского Сергей Воронин.
«Проведение соревнований способствует развитию технического творчества, патриотическому воспитанию, формированию навыков управления БПЛА и интереса к современным технологиям», — подчеркивается в сообщении Дома детского творчества.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.