Сколько лет хранить квитанции за ЖКХ, подсказывает Роскачества

Эксперты напомнили о важности этих документов в течение нескольких лет.

Волгоградцы часто спрашивают: сколько времени нужно хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ? Четкого срока, установленного законом, не существует. Однако специалисты Роскачества советуют сохранять платежки минимум три года — именно столько составляет период исковой давности, позволяющий обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Если платежки приходят в электронном виде, а оплата проходит онлайн, необходимо сохранять и электронные чеки.

«Лучше дополнительно делать скриншоты как самой квитанции, так и чека об оплате. Также банковские чеки можно распечатать на принтере, если есть такая возможность», — рассказали в организации.

Эксперты поясняют: если управляющая компания непрозрачна и регулярно меняет начисления задним числом, в какой-то момент она может потребовать доплатить якобы возникший долг. Здесь платежные документы станут весомым аргументом.

При смене УК данные о плательщиках иногда утрачиваются, и для новой компании собственник может оказаться должником — квитанции докажут отсутствие задолженности.

Еще один показательный случай — автоплатеж. Собственник подключил его, но не следит за изменением тарифов. Со временем сумма списания растет, а владелец жилья этого не замечает. В итоге образуются долг и пени.

Сохраненная история платежей позволит разобраться в причинах возникновения задолженности.

Ранее сообщалось, когда в Волгограде завершается отопительный сезон.