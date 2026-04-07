Сколько лет хранить квитанции за ЖКХ, подсказывает Роскачества

Волгоградцы часто спрашивают: сколько времени нужно хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ? Четкого срока, установленного законом, не существует. Однако специалисты Роскачества советуют сохранять платежки минимум три года — именно столько составляет период исковой давности, позволяющий обратиться в суд за защитой нарушенных прав.