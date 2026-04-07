Сколько лет хранить квитанции за ЖКХ, подсказывает Роскачества

Волгоградцы часто спрашивают: сколько времени нужно хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ? Четкого срока, установленного законом, не существует. Однако специалисты Роскачества советуют сохранять платежки минимум три года — именно столько составляет период исковой давности, позволяющий обратиться в суд за защитой нарушенных прав.
Если платежки приходят в электронном виде, а оплата проходит онлайн, необходимо сохранять и электронные чеки.
«Лучше дополнительно делать скриншоты как самой квитанции, так и чека об оплате. Также банковские чеки можно распечатать на принтере, если есть такая возможность», — рассказали в организации.
Эксперты поясняют: если управляющая компания непрозрачна и регулярно меняет начисления задним числом, в какой-то момент она может потребовать доплатить якобы возникший долг. Здесь платежные документы станут весомым аргументом.
При смене УК данные о плательщиках иногда утрачиваются, и для новой компании собственник может оказаться должником — квитанции докажут отсутствие задолженности.
Еще один показательный случай — автоплатеж. Собственник подключил его, но не следит за изменением тарифов. Со временем сумма списания растет, а владелец жилья этого не замечает. В итоге образуются долг и пени.
Сохраненная история платежей позволит разобраться в причинах возникновения задолженности.
