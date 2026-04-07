Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело после отравления актеров с фестиваля «Золотая маска»

Источник: РБК

В Москве возбудили уголовное дело после отравления постояльцев отеля в центре Москвы. Госпитализированы 28 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

По данным следствия, не позднее 6 апреля постояльцы после приема пищи в отеле, расположенном на Большой Садовой улице, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.

Следователи столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и изъяли необходимую документацию. В настоящий момент проводится допрос руководства и сотрудников учреждения, подготавливаются материалы для назначения судебных экспертиз.

В пресс-службе фестиваля «Золотая маска» РБК сообщили, что от отравления пострадали сотрудники Красноярского музыкального театра, приехавших в столицу на гастроли, в связи с этим показ спектакля «Бой с тенью» на сцене Театра имени Моссовета был отменен.

Точная причина отравления сотрудников в настоящий момент неизвестна.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.