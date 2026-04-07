СК возбудил дело после отравления актеров с фестиваля «Золотая маска»

В Москве возбудили уголовное дело после отравления постояльцев отеля в центре Москвы. Госпитализированы 28 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.
По данным следствия, не позднее 6 апреля постояльцы после приема пищи в отеле, расположенном на Большой Садовой улице, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.
Следователи столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и изъяли необходимую документацию. В настоящий момент проводится допрос руководства и сотрудников учреждения, подготавливаются материалы для назначения судебных экспертиз.
В пресс-службе фестиваля «Золотая маска» РБК сообщили, что от отравления пострадали сотрудники Красноярского музыкального театра, приехавших в столицу на гастроли, в связи с этим показ спектакля «Бой с тенью» на сцене Театра имени Моссовета был отменен.
Точная причина отравления сотрудников в настоящий момент неизвестна.
