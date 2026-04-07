Екатерина Мизулина прокомментировала убийство учительницы в школе Прикамья

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина высказалась об убийстве учительницы в школе Добрянки.
По её словам, произошедшее вновь ставит вопрос об эффективности системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
«Судя по публикациям, подросток состоял на учёте в ПДН, давно вёл себя агрессивно, все об этом прекрасно знали. Что было сделано на практике для того, чтобы защитить учеников школы и учителей?» — написала Мизулина в личном телеграм-канале.
Она отметила, что таких «неуправляемых хулиганов» в школах много, родители боятся водить детей в некоторые учебные заведения. При этом у школ «завязаны руки» для принятия серьёзных мер в отношении агрессивных подростков. Отчислить такого ученика и перевести в спецшколу практически нереально — для этого он фактически должен совершить серьёзное преступление.
«Зачем ждать, пока что-то случится? Не пора ли уже сделать выводы и начать вводить системные меры, чтобы оградить и защитить учеников и учителей от таких опасных и неуправляемых подростков, а с другой — вести с ними реальную профилактическую работу, которая будет давать эффект на деле, а не на бумаге», — заключила Мизулина.
Напомним, утром 7 апреля 17-летний ученик нанёс ножевые ранения своему классному руководителю. От полученных травм учительница скончалась в больнице. Подозреваемый состоял на учёте в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение. Следственный комитет назначил ему психолого-психиатрическую экспертизу. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.
