Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компании Оренбургской области представили продукцию на выставке в Китае

Она прошла в конце марта в городе Чэнду.

Производители из Оренбургской области приняли участие в выставке пищевой индустрии China Food and Drinks Fair, которая прошла в конце марта в китайском городе Чэнду. Событие соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.

В общей сложности на коллективном стенде «Сделано в России» свои товары презентовали 38 компаний из 11 регионов нашей страны. В частности, Оренбургскую область представили четыре предприятия. Это агропромышленный холдинг с полным циклом переработки подсолнечника «Агро Плюс», производитель молочной продукции «МК Красногорский», разработчик натуральных БАДов Lecopant C13, изготовитель крафтового меда и напитков «Степь и Ветер». Каждый из участников провел серию переговоров с потенциальными партнерами, поставщиками и торговыми сетями.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.