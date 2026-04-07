Компании Оренбургской области представили продукцию на выставке в Китае

Производители из Оренбургской области приняли участие в выставке пищевой индустрии China Food and Drinks Fair, которая прошла в конце марта в китайском городе Чэнду. Событие соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.
В общей сложности на коллективном стенде «Сделано в России» свои товары презентовали 38 компаний из 11 регионов нашей страны. В частности, Оренбургскую область представили четыре предприятия. Это агропромышленный холдинг с полным циклом переработки подсолнечника «Агро Плюс», производитель молочной продукции «МК Красногорский», разработчик натуральных БАДов Lecopant C13, изготовитель крафтового меда и напитков «Степь и Ветер». Каждый из участников провел серию переговоров с потенциальными партнерами, поставщиками и торговыми сетями.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.