13 нарушений нашли при проверке автобусов Дзержинска

В ходе проверки муниципального автотранспортного предприятия «Экспресс», обслуживающего ряд дзержинских автобусных маршрутов, было выявлено 13 серьезных нарушений. Информацию об этом предоставил Центр развития транспортных систем.
Проверке подверглись транспортные средства, курсирующие по маршрутам № 5, 33, 205, 206 и 213. Установлено, что в одном автобусе отсутствовала система видеонаблюдения, что является нарушением установленных норм.
Еще в двух автобусах были зафиксированы дефекты кузова, включая поврежденные бамперы. Салоны пяти единиц подвижного состава оказались исписаны и имели другие загрязнения. Кроме того, в одном из автобусов обнаружен мусор и посторонние предметы. На лобовых стеклах двух автобусов выявлены трещины, которые могут представлять опасность для пассажиров и водителя.
В настоящее время Центр развития транспортных систем подготавливает официальные претензии к транспортному предприятию с целью применения мер штрафного воздействия.
