Мужчина в Адыгее затушил Вечный огонь и сбежал

В феврале полиция Санкт-Петербурга задержала 50-летнего мужчину, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле. Поздним вечером он залил пламя из бутылки и ушел из парка вместе со знакомым. После задержания он не смог объяснить свой поступок.