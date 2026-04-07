Мужчина в Адыгее затушил Вечный огонь и сбежал

Житель Адыгеи потушил Вечный огонь на братской могиле воинов в станице Гиагинской. Он бросил верхнюю одежду в очаг мемориала, из-за чего тот потух, после чего мужчина скрылся, сообщает СУ СК России по Адыгее.
После происшествия следователи возбудили уголовное дело об осквернении мемориальных сооружений. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Следователи и криминалисты проводят действия для установления обстоятельств преступления.
В феврале полиция Санкт-Петербурга задержала 50-летнего мужчину, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле. Поздним вечером он залил пламя из бутылки и ушел из парка вместе со знакомым. После задержания он не смог объяснить свой поступок.
