Рэперу Offset выстрелили в ногу у казино в Голливуде

Рэпер Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус) получил огнестрельное ранение в ногу возле казино в Голливуде, пишет Pitchfork со ссылкой на представителя артиста.

«Можем подтвердить, что Offset получил ранение и в настоящее время находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Состояние стабильное, ведется тщательное наблюдение», — сообщил он.

Как сообщили TMZ в окружной полиции, инцидент произошел в зоне парковки отеля Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Место находится под охраной, угрозы для общественности нет. Расследование продолжается.

Offset — бывший участник хип-хоп-трио Migos, оно прекратило деятельность после того, как сооснователь, рэпер Takeoff, был застрелен у боулинг-клуба в Хьюстоне в 2022 году.

Также Offset был женат на исполнительнице Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альмансар). Летом 2024-го Карди подтвердила расставание и третью беременность.

