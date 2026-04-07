В Челябинской области 1000 обучающихся к лету получат рабочие специальности

Тысяча участников Российских студенческих отрядов в Челябинской области к началу летнего трудового сезона получат рабочие специальности, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Помощь молодежи в трудоустройстве соответствует целям и задачам нацпроекта «Кадры».
Обучение организовано на базе ведущих образовательных учреждений региона. Наибольший интерес вызвала профессия вожатого. Подготовку проходят 580 человек в Челябинском государственном университете, Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете, Магнитогорском педагогическом колледже и других площадках.
Помимо этого, ребята осваивают профессии поваров, официантов, маляров, слесарей, матросов-спасателей, санитаров. Обучение осуществляется на бесплатной основе. Чтобы присоединиться к движению Российских студотрядов, получить востребованную рабочую специальность и трудоустроиться, необходимо заполнить форму на сайте ТрудКрут или обратиться по номеру 8 800 770−0−117.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.