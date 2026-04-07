В кубанском Кропоткине отремонтировали участки канализационных сетей

Канализационные сети отремонтировали в центре Кропоткина и в северной его части. Модернизацию инженерных коммуникаций в городе проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
«По улице Красной заменили более 270 метров труб. При проведении капремонта по улице Деповской специалисты обновили наиболее изношенные участки сетей общей протяженностью порядка 600 метров», — сказал глава ведомства Денис Сорокалетов.
Подчеркивается, что новые полиэтиленовые трубы не подвержены коррозии. Это позволит обеспечить стабильную и безопасную работу системы, срок службы конструкции составит более 50 лет.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.