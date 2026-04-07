Михаил Котюков: жители Красноярского края пишут о растаявшем асфальте

В Красноярском крае стартовал сезон дорожных работ. Губернатор Михаил Котюков отметил, что по всем региональным объектам подрядчики уже отобраны, по местным дорогам контракты еще в стадии заключения. Глава региона сообщает, что перед главами всех округов поставлена задача максимально быстро завершить соответствующие процедуры. Деньги до территорий мы довели своевременно, поэтому выходить на объекты нужно сразу, как позволяет погода. Жители справедливо пишут о растаявшем весной асфальте и ямах на дорогах и ждут ремонта улично-дорожной сети, — подчеркивает губернатор. Инспекторы оценят состояние участков, на которых работы велись год назад. Дефекты подрядчики должны устранить за свой счет. В наступившем сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Красноярском крае должны быть отремонтированы и реконструированы 168 км региональных и 252 км местных дорог.