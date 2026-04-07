Эрмитаж можно будет посетить бесплатно в День космонавтики

Для входа в музей потребуется предварительная регистрация.

Источник: Piter.TV

В воскресенье, 12 апреля, Государственный Эрмитаж традиционно распахнет свои двери для всех желающих совершенно бесплатно. Этот день выбран не случайно — он объединяет два значимых для России праздника: Пасху и День космонавтики.

Посетить без билета можно будет сразу несколько музейных пространств:

Главный музейный комплекс;

Главный штаб;

Реставрационный центр «Старая Деревня»;

Дворец Меншикова;

Музей Императорского фарфорового завода;

Зимний дворец Петра I.

Как получить бесплатный билет?

Бесплатные билеты появятся на официальном сайте Эрмитажа за 3−4 дня до мероприятия. Также их можно будет получить в кассах музея непосредственно 12 апреля.

Важно: количество бесплатных билетов строго ограничено. Это необходимо для соблюдения норм пропускной способности и требований пожарной безопасности.

График работы 12 апреля:

Главный музейный комплекс и Главный штаб: с 11:00 до 18:00 (кассы работают до 17:00). Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня»: посещение возможно только в составе экскурсионных групп по предварительной записи. Касса открывается в 10:15.