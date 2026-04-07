Еще один саженец тополя Победы высадили в Камышине Волгоградской области

Саженец тополя Победы, пережившего Сталинградскую битву, укоренили на территории Камышина, сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Работа сделана в ходе реализации международной акции «Сад Памяти», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».
Напомним, с прошлого года такое дерево уже растет в городском парке Победы, а теперь саженец появился еще и на Аллее Героев центре Камышина. Вместе с ним там высадили и другие декоративные породы. В акции приняли участие представители власти, члены местного совета ветеранов, военнослужащие, школьники и волонтеры.
Саженцы получили в лаборатории Волгоградского регионального ботанического сада из генетического материала уникального дерева, пережившего Великую Отечественную войну. Сам тополь Победы растет на Аллее Героев в областной столице и является историческим и природным памятником.
Всего в этом сезоне акции «Сад Памяти» в Волгоградской области высадят около 500 тыс. деревьев. Они займут территории площадью более 133 га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.