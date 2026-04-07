В подмосковной Дубне открыли модульный центр МРТ

Модульный центр магнитно-резонансной томографии (МРТ) открылся на базе медико-санитарной части № 9 Федерального медико-биологического агентства России в городе Дубна, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Обеспечение доступной медицинской помощи соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Там установили современную систему МРТ, с помощью которой можно получать высокодетализированные изображения и быстрее ставить диагнозы. Например, за счет ускоренного сканирования врачи могут выявить инсульт всего за несколько минут и, соответственно, оперативно направить пациента на необходимое лечение.
В центре также используют технологии нейрореабилитации — специальное оборудование позволяет восстанавливать функции мозга после тяжелых болезней и травм, стимулируя работу сохранившихся нейронов. Кроме того, специалисты применяют систему видео-ЭЭГ-мониторинга. Она предназначена для отслеживания активности мозга и диагностики неврологических заболеваний.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.