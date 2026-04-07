В Волгограде потратят 70 млн рублей на обустройство новых платных парковок

В рамках ещё одного контракта мэрия готова потратить до 34,4 млн рублей на создание ещё 33 новых платных парковок. На участке ул. Советской в границах ул. Комсомольской и Наумова будут обустроены 211 коммерческих мест, на ул. им. Маршала Чуйкова в границах ул. Комсомольской и ул. 13-й Гвардейской (только нечётная сторона) ещё 129, на ул. им. Соколова — 17, на ул. Порт-Саида — 38, на ул. им. Гагарина — 48, на ул. 13-й Гвардейской — 55, на ул. им. Наумова в границах пр. Ленина до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Чуйкова — 101.