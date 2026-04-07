Жителя Черняховска, который готовил теракт в Калининградской области, отправили на 21 год за решетку

Мужчина обвинен в государственной измене.

21 год за решеткой проведет житель Черняховска, который готовил теракт в Калининградской области. О приговоре сообщает областная прокуратура.

Фигуранту 38 лет. Он обвинен не только в приготовлении к террористическому акту и государственной измене, но и в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.

В 2024 году горожанин по заданию представителя вооруженных сил Украины осуществлял подготовку теракта в регионе. Он фотографировал объекты и передавал информацию представителю ВСУ, после чего получил от соучастников самодельное взрывное устройство непосредственно для исполнения теракта.

Планам злоумышленника помешали силовики.