Жителя Черняховска, который готовил теракт в Калининградской области, отправили на 21 год за решетку

21 год за решеткой проведет житель Черняховска, который готовил теракт в Калининградской области. О приговоре сообщает областная прокуратура.
Фигуранту 38 лет. Он обвинен не только в приготовлении к террористическому акту и государственной измене, но и в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.
В 2024 году горожанин по заданию представителя вооруженных сил Украины осуществлял подготовку теракта в регионе. Он фотографировал объекты и передавал информацию представителю ВСУ, после чего получил от соучастников самодельное взрывное устройство непосредственно для исполнения теракта.
Планам злоумышленника помешали силовики.