Воронежский ботсад бьет тревогу из-за высадки красного дуба и белой акации в лесах региона

Процесс инвазии опасен своей скрытностью. На первых этапах экзотические растения кажутся безобидным дополнением к флоре, но со временем их распространение становится необратимым. Помимо деревьев, в «черный список» ученых попали девичий виноград, золотарник канадский, люпин и эхиноцистис лопастный — каждый из них разрушает свою нишу, от пойменных лугов до береговых линий. Итогом такой бесконтрольной высадки становится резкое снижение биоразнообразия: исчезают не только местные травы, но и связанные с ними насекомые-опылители и почвенные обитатели.