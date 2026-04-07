Воронежский ботсад бьет тревогу из-за высадки красного дуба и белой акации в лесах региона

Ботанический сад имени профессора Б. М. Козо-Полянского официально выступил против целенаправленного выращивания чужеродных, инвазивных растений, назвав их внедрение в лесные массивы «опасной ошибкой». Ученые направили резолюцию в Управление лесного хозяйства и природоохранные ведомства региона с требованием пересмотреть политику лесовосстановления. По мнению экспертов, такие виды, как дуб красный и робиния лжеакация, не украшают ландшафт, а действуют как агрессивные захватчики, уничтожая уникальные аборигенные экосистемы. Об этом в ботасаду сообщили 6 апреля.
Основную тревогу специалистов вызывает активное использование дуба красного. В отличие от местного дуба черешчатого, этот североамериканский вид крайне агрессивен: он стремительно расселяется в лесах, подавляя рост коренных деревьев и полностью меняя облик природных сообществ. Ученые приводят в пример трагедию национального парка «Беловежская пуща», где дуб красный признан главным разрушителем эталонных лесов, а на борьбу с ним ежегодно привлекаются сотни волонтеров.
Аналогичная ситуация складывается с робинией лжеакацией (белой акацией), которая в Воронежском заповеднике уже образовала монодоминантные заросли — «биологические пустыни», где не остается места для местной флоры и фауны.
Процесс инвазии опасен своей скрытностью. На первых этапах экзотические растения кажутся безобидным дополнением к флоре, но со временем их распространение становится необратимым. Помимо деревьев, в «черный список» ученых попали девичий виноград, золотарник канадский, люпин и эхиноцистис лопастный — каждый из них разрушает свою нишу, от пойменных лугов до береговых линий. Итогом такой бесконтрольной высадки становится резкое снижение биоразнообразия: исчезают не только местные травы, но и связанные с ними насекомые-опылители и почвенные обитатели.