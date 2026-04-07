Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Они не нарушают право на личную тайну»: Администрация школы в Янино объяснила камеры в детских туалетах

Камеры в туалетах школы в Янино повесили из-за нарушений дисциплины и вандализма.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Янинского образовательного центра под Петербургом, учащиеся которой пожаловались на камеры в туалетах, объяснила их наличие. Ее представители сообщили «КП-Петербург», что систему видеонаблюдения установили законно. Она — часть обеспечения безопасности учащихся, персонала и имущества.

— На основании решения Управляющего совета МОБУ «СОШ Янинский ЦО» принято решение об установке камер видеонаблюдения в умывальной зоне туалетных комнат. Этому предшествовали участившиеся случаи нарушения дисциплины и факты вандализма среди учащихся, — пояснили в школе.

В Янинском образовательном центре обратили внимание, что камеры повесили исключительно в той части туалета, где стоят только умывальники. Исходя из этого, это никак не нарушает право школьников на неприкосновенность частной жизни и личную тайну. Кроме того, перед входом разместили предупреждающую табличку о ведении видеонаблюдения.

— Доступ к записям ограничен. В случае необходимости расследования инцидентов их могут просматривать только уполномоченные лица, — подытожили в Янинском образовательном центре.

Напомним, минувшая зима принесла новость о разборках в туалете в школе в Янино. Тогда ученицу 7-го класса побили мокрыми тряпками, а произошло это в паре шагах от умывальной зоны, о чем рассказывала «КП-Петербург». После этого инцидента администрация и родители школьников приняли решение об установке видеокамер, но за пределами кабинок, а СК возбудил уголовное дело.