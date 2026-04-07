В Красноярске 8 апреля ожидается сильный ветер

Завтра, 8 апреля, в центральных округах Красноярского края местами ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Кроме того, на дорогах региона — гололедица.
От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.
Ранее мы писали, что в городе Назарово талые воды подтопили здание общежития аграрного техникума им. А. Ф. Вепрева, жилой дом и три приусадебных участка.