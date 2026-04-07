В Рязанской области отремонтируют участок трассы Яблонево — Ерлино — Чижово

Протяженность отрезка — 11,9 км.

Участок автодороги Яблонево — Ерлино — Чижово на территории Кораблинского округа Рязанской области приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Протяженность ремонтируемого отрезка — 11,9 км. Там заменят асфальтовое старое покрытие, обновят остановочные павильоны и посадочные площадки. Специалисты уже приступили к подготовительных работам. А завершить этот проект планируют в августе 2026 года.

Напомним, что по маршруту Яблонево — Ерлино — Чижово курсируют школьные автобусы. Также дорога ведет к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Ерлино.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.