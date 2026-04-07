«Яндекс» оценил в ₽4,5 млрд за год эффект от внедрения ИИ в поиск

Внедрение ИИ-технологий в поисковик «Яндекса» принесло за год экономический эффект в 4,5 млрд руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.
Там уточнили, что основным драйвером экономии стал запуск семейства облегченных языковых моделей Alice AI Search, отвечающих за быструю генерацию ответов в поиске.
«Новые модели обрабатывают больше запросов на тех же мощностях и используют специализированную архитектуру Encoder Decoder MoE, адаптированную “Яндексом” специально под задачи высоконагруженного поиска», — пояснили в компании.
Инженеры объединили методы, которые ранее применялись вместе только в рамках научных исследований. Это позволило в три раза снизить себестоимость ИИ-ответов. В итоге покрытие ответов, сгенерированных ИИ в поиске, за год выросло в полтора раза. При этом качество ответов также заметно улучшилось, добавили в компании.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.