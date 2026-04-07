Тело мужчины нашли после пожара в квартире многоэтажки в Навашине

Возгорание случилось в одной из квартир пятиэтажки. Когда на место происшествия прибыли первые подразделения ведомства, подъезд жилого дома был сильно задымлен. С помощью специальных масок пожарные спасли двух человек. Также пришлось эвакуировать шестерых взрослых и ребенка.