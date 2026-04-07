Тело мужчины нашли после пожара в квартире многоэтажки в Навашине

Площадь пожара составила 50 «квадратов».

Источник: Живем в Нижнем

На улице Калинина в Навашине произошел смертельный пожар: в квартире пятиэтажного дома обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание случилось в одной из квартир пятиэтажки. Когда на место происшествия прибыли первые подразделения ведомства, подъезд жилого дома был сильно задымлен. С помощью специальных масок пожарные спасли двух человек. Также пришлось эвакуировать шестерых взрослых и ребенка.

Площадь пожара составила 50 «квадратов». На месте возгорания нашли тело мужчины — его личность сейчас устанавливают. Возможной причиной случившегося в МЧС назвали неосторожность при курении.

Ранее мы писали, что 31 марта в одном из домов в поселке Мостоотряд Нижнего Новгорода произошел пожар. Спасатели эвакуировали 11 человек.